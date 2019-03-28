Клімкін просить українців не їхати на роботу за кордон за підробленими документами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами глави МЗС, консули дедалі частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС через підроблені документи, за якими вони влаштовуються на роботу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін застеріг українців від спроб працевлаштування у країнах ЄС за підробленими документами.

Про це Клімкін написав у Facebook.

«Наші консули дедалі частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС через підроблені документи, за якими наші співгромадяни влаштовуються на роботу в Євросоюзі. Дипустанови України роблять все від себе залежне для захисту прав українців за кордоном, але якщо людина порушила закон, то має понести за це покарання», - зазначив міністр.

Він закликав українців не купувати «липові» паспорти. «Витратьте більше часу та зусиль і зробіть усе у законний спосіб. Стати жертвою шахраїв, які наживаються на людських долях, дуже легко», - підкреслив Клімкін.

«Повірте, правоохоронці країн ЄС часто бачать таку підробку відразу, «неозброєним оком», тому проблеми виникнуть при першому ж контакті з офіційними органами іноземної держави. Підробка паспортних документів - важкий злочин, намагатися працювати з підробленими документами значно небезпечніше і гірше, ніж перебувати за кордоном взагалі без будь-яких документів», - написав міністр.

Раніше повідомлялося, що польські роботодавці побоюються, що з відкриттям ринків праці інших країн Заходу з Польщі, насамперед, до Німеччини, а також й до інших країн може виїхати значна кількість українців.