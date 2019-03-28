  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Клімкін просить українців не їхати на роботу за кордон за підробленими документами

    • Розсилка
    Клімкін просить українців не їхати на роботу за кордон за підробленими документами

    За словами глави МЗС, консули дедалі частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС через підроблені документи, за якими вони влаштовуються на роботу

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін застеріг українців від спроб працевлаштування у країнах ЄС за підробленими документами.

    Про це Клімкін написав у Facebook.

    «Наші консули дедалі частіше повідомляють про затримання українців у країнах ЄС через підроблені документи, за якими наші співгромадяни влаштовуються на роботу в Євросоюзі. Дипустанови України роблять все від себе залежне для захисту прав українців за кордоном, але якщо людина порушила закон, то має понести за це покарання», - зазначив міністр.

    Він закликав українців не купувати «липові» паспорти. «Витратьте більше часу та зусиль і зробіть усе у законний спосіб. Стати жертвою шахраїв, які наживаються на людських долях, дуже легко», - підкреслив Клімкін.

    «Повірте, правоохоронці країн ЄС часто бачать таку підробку відразу, «неозброєним оком», тому проблеми виникнуть при першому ж контакті з офіційними органами іноземної держави. Підробка паспортних документів - важкий злочин, намагатися працювати з підробленими документами значно небезпечніше і гірше, ніж перебувати за кордоном взагалі без будь-яких документів», - написав міністр.

    Раніше повідомлялося, що польські роботодавці побоюються, що з відкриттям ринків праці інших країн Заходу з Польщі, насамперед, до Німеччини, а також й до інших країн може виїхати значна кількість українців.

    Читайте також
    МЗС ЄС Павло Клімкін закон документи злочин робота заробітчани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ