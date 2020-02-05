  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності

    • Розсилка
    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності
    Фото: dpsu.gov.ua/

    Вилучені цінності відправили на експертизу

    На Волині затримали литовця, який намагався незаконно перевезти через державний кордон культурні цінності.

    Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

    Опівночі, 3 лютого, в пункт пропуску «Ягодин» прибув автомобіль «Тойота» литовської реєстрації.

    Завдяки завчасній інформації від оперативних співробітників Луцького загону, прикордонники ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд транспортного засобу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності
    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності
    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності
    Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності

    У сумці водія оглядова група виявила ґудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети.

    Знахідки, що, ймовірно, становлять культурну цінність, вилучили. Триває експертиза.

    прикордонники контрабанда Держприкордонслужба іноземці Волинська область автомобіль кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ