Іноземець намагався вивезти з України старовинні коштовності
Фото: dpsu.gov.ua/
Вилучені цінності відправили на експертизу
На Волині затримали литовця, який намагався незаконно перевезти через державний кордон культурні цінності.
Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.
Опівночі, 3 лютого, в пункт пропуску «Ягодин» прибув автомобіль «Тойота» литовської реєстрації.
Завдяки завчасній інформації від оперативних співробітників Луцького загону, прикордонники ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд транспортного засобу.
У сумці водія оглядова група виявила ґудзики до військової форми, кокарди польського зразка та два кастети.
Знахідки, що, ймовірно, становлять культурну цінність, вилучили. Триває експертиза.