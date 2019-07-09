Instagram почне боротися із образливими коментарями



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Нововведення в Instagram почнуть діяти вже найближчим часом

Однією з інновацій в Instagram стане поява функції Restrict

Соціальна мережа Instagram анонсувала нововведення, які спрямовані на боротьбу з проявами ненависті і цькування в інтернеті.

Одним з нововведень стане механізм, що дозволяє за допомогою штучного інтелекту визначати, яку лексику використовує той чи інший користувач в своїх публікаціях або коментарях. У разі, якщо підпис буде розцінений як образливий, автору буде запропоновано змінити його з використанням менш різких слів і зворотів.

Ще однією інновацією у соцмережі стане поява функції Restrict, яка дозволить користувачам приховувати чужі образливі коментарі під своїми публікаціями. При цьому кривдники зможуть продовжити їх писати, але бачити їх будуть лише вони самі.

На думку розробників, це дозволить жертвам цькування в інтернеті уникнути конфліктів в реальному житті, як це може відбуватися, якщо вони просто видаляють образливі коментарі на свою адресу.

Нововведення вступлять в силу вже найближчим часом.

Нагадаємо, найбільша соціальна мережа в світі Facebook додала Україну і Канаду у список країн і територій, де політична реклама буде піддаватися більш ретельній перевірці.

Джерело: УНН