Facebook посилить перевірку політичної реклами в Україні



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Facebook продовжує «боротьбу з іноземним впливом у вибори в різних країнах світу»

Вимоги при опублікуванні політичної реклами включають в себе, зокрема, вказівку повного імені особи або назва організації, яка її оплатила

Найбільша соціальна мережа в світі Facebook додала Україну і Канаду у список країн і територій, де політична реклама буде піддаватися більш ретельній перевірці.

Як повідомляє прес-служба соцмережі, з 25 червня оголошення, що публікуються користувачами з Канади і України, будуть «систематично піддаватися перевірці» - як автоматично, так і вручну.

Аналогічний процес буде запущений в Сінгапурі та Аргентині протягом наступних місяців. Всього до реєстру вже включено більш як 50 країн, і додавання ще чотирьох держав обґрунтовується тим, що в них «наближаються вибори або введення будь-яких нових адміністративних норм».

Вимоги при опублікуванні політичної реклами включають в себе, зокрема, вказівку повного імені особи або назва організації, яка її оплатила. Ця інформація буде з'являтися безпосередньо на самій рекламі.

Крім того, більш детальна інформація про оголошення, наприклад, статистика переглядів, буде зберігатися протягом семи років у спеціальному архіві Ad Library.

Facebook запевняє, що прагне до прозорості відомостей про рекламодавців, а також продовжує «боротьбу з іноземним впливом у вибори в різних країнах світу».