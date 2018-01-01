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    Інженери російського ядерного центру затримані за майнінг криптовалют

    Про скількох інженерів ядерного центру йдеться, не уточнюється
    Кілька співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (Російський федеральний ядерний центр у Сарові) в Нижегородської області затримані в п'ятницю, 9 лютого, за майнінг (генерування коду) криптовалют з використанням потужних службових комп'ютерів. За даними прес-служби Російського федерального ядерного центру
    • Сьогодні, 08:58
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    Майнінг криптовалюти
    Майнінг криптовалюти

    Про скількох інженерів ядерного центру йдеться, не уточнюється

    Кілька співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (Російський федеральний ядерний центр у Сарові) в Нижегородської області затримані в п'ятницю, 9 лютого, за майнінг (генерування коду) криптовалют з використанням потужних службових комп'ютерів.

    За даними прес-служби Російського федерального ядерного центру в Сарові, мала місце спроба несанкціонованого використання службових обчислювальних потужностей в особистих цілях, в тому числі для так званого майнінгу. Однак ця діяльність була припинена, порушники затримані, щодо них порушено кримінальну справу, повідомили в Центрі. Про скількох інженерів ядерного центру йдеться, не уточнюється.

    Подібні спроби останнім часом були зареєстровані в цілій низці великих компаній Росії, що мають великі обчислювальні потужності, наводить «Інтерфакс» слова очільниці прес-служби Центру Тетяни Залеської.

    «На наших підприємствах вони будуть жорстко припинятися, це технічно безперспективне заняття, що несе за собою кримінальну відповідальність», - заявила вона.

    Майнінг - процес видобутку обмеженого в кількості шифрованого коду криптовалют шляхом підбору великого числа комбінацій. Для цього потрібні дедалі більш потужні комп'ютери.

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    Джерело: Deutsche Welle

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