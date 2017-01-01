Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами

Кому треба уникати інвестицій в криптовалюту

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн днями оновила рекорд - нині вона становить біля $10 тисяч. Експерти прогнозують подальше зростання у зв'язку із початком торгівлі біткоїн-ф'ючерсами. Про це вже заявили CME Group в Чикаго і швейцарський банк Vontobel. Одним з факторів стрімкого зростання криптовалюти також стала її легалізація як

Кому треба уникати інвестицій в криптовалюту

Вартість найпопулярнішої криптовалюти біткоїн днями оновила рекорд - нині вона становить біля $10 тисяч. Експерти прогнозують подальше зростання у зв'язку із початком торгівлі біткоїн-ф'ючерсами. Про це вже заявили CME Group в Чикаго і швейцарський банк Vontobel.

Одним з факторів стрімкого зростання криптовалюти також стала її легалізація як офіційного засобу платежу в Японії у квітні цього року. Саме біткоїн нині посідає перше місце за капіталізацією серед усіх криптовалют: він оцінюється в $161,7 млрд (це 46,6% всього ринку). Разом із тим, експерти радять потенційним інвесторам звернути увагу і на інші криптовалюти. Серед них - Ethereum, який у цьому році подорожчав у 50 разів. Порівняно нова криптовалюта Bitcoin Cash, яка нині торгується в районі $1,6 тис., також має потенціал. До числа перспективних також зараховують Monero, Zcash і Dash.

В Україні відомим широкому загалу став саме біткоїн. Раніше про нього знали лише вузьке коло ІТ-фахівців, перебіжчики з ринку Forex та небагато людей, які мають накопичення. Серед них і кілька народних депутатів. Такі інвестори намацали цю золоту жилу ще кілька років тому. Якщо раніше до криптовалют ставилися як до незрозумілої забави, то нині українці із заздрістю дивляться на тих, хто інвестував у купівлю чи майнінг біткоїнів.

Тему криптовалют доводиться помічати і владі. Учора Київська міська рада звернулася до парламенту, президента й Національного банку із проханням створити нормативно-правову базу для цього засобу платежу і запустити національну криптовалюту. У проекті рішення боротьба із криптовалютами названа «безглуздою витратою часу».

Наскільки захищеною є криптовалюта? Чи варто інвестувати в біткоїни? Чи чекати подальшого його подорожчання? «Главком» з цими питаннями звернувся, у першу чергу, до власників біткоїнів та фінансових експертів.

Віталій Шапран член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків

Із чим пов’язане подорожчання біткоїну?

Подорожчання біткоїну, яке відбувається вже впродовж 3-4 місяців, пов’язано у першу чергу через діяльність Народного банку Китаю, оскільки їм все важче вивозити валюту з країни, проводити зовнішньоекономічні операції. Оскільки економіка КНР швидко зростає, це для них проблема. Крім того, Китай є одним з ключових виробників технологій для майнінгу біткоїнів. Зараз на ринку капіталізація всіх криптовалют складає $300 млрд. Це дуже мало у глобальному масштабі – співмірно з активами не найбільшого американського банку.

Одні експерти кажуть, що після досягнення психологічної позначки у $10 тис., інвестори масово почнуть обмінювати біткоїни на реальні долари і євро. Інші прогнозують навпаки масове інвестування у біткоїни. Який з варіантів здається вам більш вірогідним?

Я думаю, що у біткоїна немає ніякої «стелі». Це ті ж білети МММ, які ходили у 90-х, тільки вони технологічно краще захищені. Піраміда ростиме, допоки інвестори в неї віритимуть. Однак ми ж розуміємо, що постійно рости все не може, і яка відмітка стане психологічною ($10, 12, 15 тис.), ми не знаємо. Інвесторам я раджу не звертати уваги на ці коливання, бо сьогодні біткоїн може бути 10 тис, завтра – вже 4 тис. Його курсоутворення є дуже нестабільне. Не варто забувати і про можливість технічних збоїв.

Чому в Україні знають саме біткоїн, а не інші криптовалюти?

Біткоїн – найпопулярніша у світі криптовалюта, бо він найбільш капіталізований. Трохи більше половини з $300 млрд на сьогодні приходиться саме на нього. Це найкрупніший проект, він популярний у США, Китаї. Але незважаючи на цю популярність біткоїном далеко не скрізь можна розрахуватись.

Кому б ви не радили займатися трейдингом чи майнингом біткоїнів?

Я вважаю, що біткоїн – це взагалі не об’єкт для інвестицій. Торгівлею біткоїном можуть займатися професійні учасники, які відслідковують коливання, які розуміють технологію майнінгу, отримують якусь інсайдерську інформацію. Населення може займатися майнінгом, це не більш ризикований бізнес, ніж відкриття крупної торгівельної точки у місті: купується обладнання, витрачається електроенергія.

Андрій Великий

керуючий партнер інвестиційної групи Iguards.net

Із чим пов’язане подорожчання біткоїну?

Із очікуваннями інвесторів від анонсу торгівлі ф'ючерсами на біткоїн на біржі фінансових деривативів CME Group. У випадку, якщо ця торгівля почнеться, в біткоїн хлине потік інстуціональних грошей, штовхаючи ціну вгору. Інша причина - це ланцюгова реакція населення, яке все більше і більше дізнається про біткоїн зі ЗМІ. А чим більше дізнаються і купують, тим вище злітає ціна, провокуючи нову хвилю публікацій на кшталт «Біткоїн злетів за місяць на 50%». Є хороший англійський термін: FOMO - fear of missing out - страх того, що щось пропустиш.

Одні експерти кажуть, що після досягнення вартості біткоїна психологічної позначки у $10 тис., інвестори масово почнуть обмінювати їх на реальні долари і євро. Інші аналітики прогнозують навпаки масове інвестування у біткоїни. Який з варіантів здається вам більш вірогідним?

Малоймовірно, що ті інвестори, які купували Bitcoin по $9 тис., вирішать зафіксувати прибуток по $10 тис. Інша річ, що ті, хто купував рік тому, цілком можуть зафіксуватися на психологічно красивій цифрі. Також ЗМІ впливають на знання людей про такий інвестиційний інструмент як біткоїн. І на хвилі публікацій «Біткоїн вже по $10 тис.» цілком можлива нова хвиля інвестицій.

Чому в Україні знають саме біткоїн, а не іншу криптовалюту?

Тому що біткоїн найбільший і розкручений. Він просто на слуху. Багато інвесторів навіть знають, що означає «альткоїн» (слово «альткоїн» є абревіатурою «альтернатива біткоїну», і ним називають всі крипто валюти, за винятком біткоїну, - «Главком»). Плюс також є думка, що через своєю капіталізацію біткоїн є менш волатильним (схильним до коливань ціни – «Главком»), ніж інші криптовалюти, оскільки для розкачки курсу потрібні значно більші гроші.

Кому б ви не радили займатися трейдингом чи майнінгом біткоїнів?

Важливо розуміти, що криптовалюта - це не тільки високоприбутковий, а й високоризиковий інвестиційний інструмент. Таким чином, вкладати в неї повинні тільки ті люди, які можуть собі дозволити втратити вкладення або заморозити їх на тривалий термін. Малозабезпечені верстви населення, люди, які беруть кредити під квартири для того, щоб купити майнінг-ферми та й просто занадто азартні люди, які не вміють керувати ризиками і вчасно фіксувати прибуток, повинні уникати інвестицій в криптовалюту.

Нестор Дубневич

юрист практики IT/Media адвокатського об'єднання Juscutum, співзасновник Kyiv Legal Hackers

Із чим пов’язане подорожчання біткоїну?

Зараз спостерігаються цікаві події в системі біткоїна, коли з’являються альтернативні ланки, так звані хардфорки. Люди, у яких вже були бікоїни, отримують ті самі одиниці, але в цих альтернативних ланцюжках: біткоїн кеш, біктоїн голд. І ці кріптовалюти так само торгуються на ринках. Для того, щоб отримати побільше цих альтернативних монеток, багато кріптотрейдерів виходять в біткоїн і чекають, поки увімкнеться хардфорк.

Поясню: криптовалюта – це відкритий вихідний код. Тобто ви можете зайти на репозітарій програмного коду, скачати його, розгорнути на своєму обладнанні і запропонувати громадськості підтримати цей код, по суті, запустивши окрему криптовалюту. В екосистемі біткоїни зараз є низка проблем, одна з них – розмір блоку, коли пропускна здатність біткоїну не дуже велика, що ускладнює збільшення кількості транзакцій за секунду. Тобто якщо у Mastercard це приблизно 2 тис. транзакцій в секунду, то у біткоїна їх всього вісім. Для того, щоб боротися з такими технічними складнощами і створюють альтернативні ланцюжки, пропонуються переваги у вигляду, наприклад, збільшення блоку.

Є, звісно, і зв'язок із діяльністю Народного банку Китаю. Подібні події вже відбувалися у 2013 році, коли біткоїн був на своєму першому історичному максимумі і коштував $1200. Але після того, як Народний банк Китаю заборонив китайським банкам працювати з криптовалютними біржами, цей курс упав в три рази. У другій половині цього року були введені певні обмеження, зокрема, для китайських компаній, які є криптобіржами, і всі ці капітали з кріптотрейдингу почали перетікати в альтернативні юрисдикції – Японію, Північну Корея. А з нового року Китай обіцяє нововведення в регуляторній системі щодо купівлі-продажу криптовалюти. Це теж може бути однією з причин зростання ціни.

Одні експерти кажуть, що після досягнення психологічної позначки у $10 тис., інвестори масово почнуть обмінювати біткоїни на реальні долари і євро. Інші аналітики прогнозують навпаки масове інвестування у біткоїни. Який з варіантів розвитку ситуації більш вірогідний?

За 2017 рік у біткоїн ввійшло більше капіталу, ніж за попередні сім років його існування. У зв’язку з тим, що ця екосистема (тобто блокчейн – блокова система, яка забезпечує транзакції криптовалют, - «Главком») вже не обмежується існуванням однієї криптоваліюти, нині є понад дві тисячі різних крипто валют, плюс – активний розвиток ІСО: токіни, які купуються у тому числі за біткоїни.

ІСО - Initial Coin Offering. Первинне розміщення монет. Інвестор стає володарем криптографічних токінів (жетонів), які торгуються на кріптобіржах за різну криптовалюту.

Вся ця екосистема якщо не завадить, то принаймні ускладнить можливе падіння вартості криптовалют.

Чому в Україні знають саме біткоїн, а не іншу криптовалюту?

Біткоїн – це перша криптовалюта. Їй вже вісім років. Більшість інтеграторів платіжних систем використовують саме біткоїн, а не інші криптовалюти.

Кому б ви не радили займатися трейдингом чи майнингом біткоїнів?

Це експериментальний бізнес. Напевно, з більшою вірогідністю успіху досягнуть люди, які орієнтуються на ринку цінних паперів і у фінансових ринках, щоб робити якісь прогнози щодо подорожчання біткоїну.

Сергій Скабєлкін

експерт в сферах мобільного банкінгу, криптовалют і FinTech-проектів

Кому б ви не радили займатися трейдингом чи майнингом біткоїнів?

Людині, яка не схильна до ризику і не готова втратити; яка не готова вивчати, як працює ця технологія. З іншого боку, варто розуміти, що у недалекому майбутньому технологія блокчейн стане такою ж розповсюдженою і звичною річчю як інтернет чи залізничні перевезення.

Блокчейн (англ. Blockchain) - вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються і незалежно один від одного обробляються на безлічі різних комп'ютерів. Блок транзакцій - спеціальна структура для запису групи транзакцій в системі біткойнів та інших криптовалют. Транзакція вважається завершеною і підтвердженою, коли перевірені її формат і підписи, і коли сама транзакція об'єднана в групу з декількома іншими і записана в спеціальну структуру - блок. Вміст блоків може бути перевірений, оскільки кожен блок містить інформацію про попередній. Всі блоки вибудовані в один ланцюжок, який містить інформацію про всі вчинені коли-небудь операції в базі.

Олексій Мушак

нардеп Блоку Петра Порошенка, власник біткоїнів

Із чим пов’язане подорожчання біткоїну?

Мені насправді страшно, що вже $10 тис. Біткоїн дуже швидко піднявся. Я раджу продавати його тільки у випадку, якщо ви давно займаєтесь біткоїнами. Взагалі торгівлею біткоїнами, майнингом, якщо займатися, то треба серйозно і професійно, якщо хочете заробити гроші. Любительський підхід призведе до збитків.

Чому саме біткоїни?

Я почав займатися біткоїнами у 2014 році – тоді ще не було інших криптовалют.

Кому б ви не радили займатися трейдингом чи майнингом біткоїнів?

Криптовалюти я раджу всім, бо вони так чи інакше стануть нашим майбутнім. Щодо біткоїнів - б не радив тим, хто бажає швидких і легких грошей. Тут так не вийде.

Олександр Урбанський

нардеп Блоку Петра Порошенка, власник біткоїнів

Чи ви збираєтеся найближчим часом продавати біткоїни, які є у вашій власності?

Не збираюсь, я їх просто зберігаю. Якби мав дар передбачення, придбав би, напевно, більше. Але купувати техніку, щоб їх майнити, теж не збираюсь. Хай лежать, я їх дітям хочу подарувати, коли виростуть. В Україні обіг біткоїнів не легалізований, тому не хочу як народний депутат подавати поганий приклад

Чому саме біткоїни?

Коли я їх купував, це була одна з найперших криптовалют. Чесно кажучи, я не маю відчуття, як коливатиметься курс, купив їх просто бо було цікаво.

Наталія Сокирчук, «Главком»