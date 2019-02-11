Іран пригрозив знищенням Тель-Авіву у випадку атаки США



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Відповідну заяву заступник керівника КСІР зробив, виступаючи на заході в честь 40-річчя Ісламської революції

В Тегерані ставлять від сумнів готовність Вашингтону атакувати Іран

Заступник керівника Корпусу стражів ісламської революції (КСІР) з політичних питань Ядолла Джавані виступив із войовничою заявою у бік Ізраїлю і США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на іранську службу новин IRNA.

За його словами, Тегеран готовий знищити ключові міста Ізраїлю у відповідь на атаку США по Ірану. В першу чергу мова йде про те, щоб повністю стерти із лиця землі міста Хайфа і Тель-Авів.

Однак Ядолла Джавані висловив переконання, що насправді в Вашингтону немає сміливості, щоб атакувати Іран, не зважаючи на увесь потенціал збройних сил США.

Відповідну заяву заступник керівника КСІР зробив, виступаючи на заході в честь 40-річчя Ісламської революції.

Нагадаємо, сотні тисяч громадян Ірану по всій країні святкують 40-річчя Ісламської революції, в результаті якої був повалений проамериканський режим шаха Мохаммеда Рези Пехлеві.