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    Іран пригрозив знищенням Тель-Авіву у випадку атаки США

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    <p>Відповідну заяву заступник керівника КСІР зробив, виступаючи на заході в честь 40-річчя Ісламської революції</p> - Іран пригрозив знищенням Тель-Авіву у випадку атаки США

    Відповідну заяву заступник керівника КСІР зробив, виступаючи на заході в честь 40-річчя Ісламської революції

    В Тегерані ставлять від сумнів готовність Вашингтону атакувати Іран

    Заступник керівника Корпусу стражів ісламської революції (КСІР) з політичних питань Ядолла Джавані виступив із войовничою заявою у бік Ізраїлю і США.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на іранську службу новин IRNA.

    За його словами, Тегеран готовий знищити ключові міста Ізраїлю у відповідь на атаку США по Ірану. В першу чергу мова йде про те, щоб повністю стерти із лиця землі міста Хайфа і Тель-Авів.

    Однак Ядолла Джавані висловив переконання, що насправді в Вашингтону немає сміливості, щоб атакувати Іран, не зважаючи на увесь потенціал збройних сил США.

    Відповідну заяву заступник керівника КСІР зробив, виступаючи на заході в честь 40-річчя Ісламської революції.

    Нагадаємо, сотні тисяч громадян Ірану по всій країні святкують 40-річчя Ісламської революції, в результаті якої був повалений проамериканський режим шаха Мохаммеда Рези Пехлеві.  

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    США зброя Ізраїль Іран
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