Іран знову пригрозив вийти з ядерної угоди



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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану вважає, що ядерна угода – «це не мета, а засіб»

Іран вийде з ядерної угоди, якщо дійде висновку, що вона не відповідає національним інтересам.

Про це заявив Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, повідомляє Anadolu.

«Ядерна угода - це не мета, а засіб. Якщо вона не відповідатиме національним інтересам Ірану, то Тегеран вийде з неї», - сказав Хаменеї на зустрічі з членами іранського уряду.

Іранський Верховний лідер зазначив, що не заперечує проти продовження переговорів з Європою, але уряду Ірану не варто покладатися на неї в питаннях збереження ядерної угоди або економіки.

На його думку, переговори із США на нинішньому етапі неможливі на будь-якому рівні.

Нагадаємо, напередодні експерт розповів «Главкому», яке майбутнє чекає на іранську ядерну угоду.

Зазначимо, що наприкінці липня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти «справжню угоду» з владою Ірану у ядерній сфері, яка буде відрізнятися від «попередньої провальної».

Перед цим Іран пригрозив США через висловлювання Трампа.

У липні Трамп заявив президенту Ірану: «ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам, або ви будете страждати від наслідків, таких, яких ви ще ніколи не бачили за всю свою історію».

Як відомо, на початку травня Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій - ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і «шісткою» міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція та Німеччина), а також про відновлення санкцій щодо Тегерана, так і проти країн, які розвивають торговельно-економічні відносини з Іраном.

Раніше державний секретар США Майк Помпео попередив Іран, що він може зіткнутися з «гнівом усього світу», якщо продовжуватиме розвиток своєї ядерної програми.