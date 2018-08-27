Експерт розповів, яке майбутнє чекає на іранську ядерну угоду трансляція



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Експерт-міжнародник проаналізує питання стану сучасного режиму в Ірані

Сьогодні у прес-центрі «Главкому» Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, проаналізує питання стану сучасного режиму в Ірані, відносини з Європою та США, майбутнє ядерної угоди та питання санкцій.

Тема прес-конференції: «Складне іранське питання. Мабутнє ядерної угоди»

Прес-конференцію можна подивитись тут:

Зазначимо, що наприкінці липня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти «справжню угоду» з владою Ірану у ядерній сфері, яка буде відрізнятися від «попередньої провальної».

Перед цим Іран пригрозив США через висловлювання Трампа.

У липні Трамп заявив президенту Ірану: «ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам, або ви будете страждати від наслідків, таких, яких ви ще ніколи не бачили за всю свою історію».

Як відомо, на початку травня Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій - ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і «шісткою» міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція та Німеччина), а також про відновлення санкцій щодо Тегерана, так і проти країн, які розвивають торговельно-економічні відносини з Іраном.

Раніше державний секретар США Майк Помпео попередив Іран, що він може зіткнутися з «гнівом усього світу», якщо продовжуватиме розвиток своєї ядерної програми.