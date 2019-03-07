Іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу



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За даними фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану

Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації

Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану.

Такі дані містяться в дослідженні корпорації Microsoft, опублікованому 6 березня.

Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, пише The Wall Street Journal.

За даними фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі злами виконувала за дорученням Holmium інша хакерська група - APT33, стверджується в дослідженні.

За даними Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів досяг сотень мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що КНР здійснила кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень в області військово-морських технологій.

Джерело: DW