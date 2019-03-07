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    Іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу

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    <p>За даними фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану</p> - Іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу

    За даними фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану

    Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації

    Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану.

    Такі дані містяться в дослідженні корпорації Microsoft, опублікованому 6 березня.

    Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, пише The Wall Street Journal.

    За даними фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі злами виконувала за дорученням Holmium інша хакерська група - APT33, стверджується в дослідженні.

    За даними Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів досяг сотень мільйонів доларів.

    Раніше повідомлялося, що КНР здійснила кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень в області військово-морських технологій.

    Джерело: DW

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