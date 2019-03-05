Китайські хакери здійснили масштабну кібератаку на США



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Хакери намагалися викрасти військові розробки

КНР здійснила кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень в області військово-морських технологій. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Хакери атакували Гавайський університет, Університет штату Вашингтон, Массачусетський технологічний інститут, Університет штату Пенсильванія і інші. Більшість з них, за даними видання, так чи інакше пов'язані з Океанографічним інститутом у Вудс-Хол (штат Массачусетс), який також піддався кібератаці. У ряду цих вузів укладені контракти з ВМС США.

Інформаційний підрозділ з кібербезпеки iDefense компанії Accenture Security засік у внутрішніх мережах згаданих вузів кіберактивність, витікаючу з боку серверів, розташованих на території Китаю і контрольовану групою хакерів, відомої експертам під різними назвами - Temp.Periscope, Leviathan або Mudcarp.

Нагадаємо, директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс заявляв, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.

До слова, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі та Центральну виборчу комісію.

Раніше повідомлялося, що Китай збільшить витрати на оборону.

Також зазначимо, що американські військові заблокували доступ до інтернету так званій фабриці тролів під час виборів до Конгресу США у минулому році.