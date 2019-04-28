Ірина Геращенко сумнівається у готовності Путіна до діалогу із новим президентом України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що Володимир Путін нагнітає ситуацію Фото: Facebook Ірини Геращенко

Віце-спікер Верховної Ради вважає, що російський президент піднімає ставки після виборів в Україні

Перший віце-спікер назвала хамськими заяви президента Російської Федерації про видачу паспортів РФ усім українцям і наголосила, що Володимир Путін готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом України. Про це вона висловилася на своїй сторінці у Facebook.

«Путін робить хамські заяви про РФешну паспортизацію всіх українців. Традиційна його КДБшна тактика - піднімати ставки і нагнітати ситуацію, створюючи кризи перед важливими зустрічами. Він готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом. Нічого нового і неочікуваного», - написала Геращенко.

Вона зауважила, що міжнародні організації разом із США мають великі очікування, «мовляв, відкриваються нові можливості». «Також нічого неочікуваного. Всі усвідомлюють, що Порошенко і далі б гнув свою лінію в переговорах і з Путіним, і зі світом. Й очікують, що український неофіт може змінити тактику, й, можливо, вдасться досягти бодай якогось прогресу по Донбасу. Всі прагнуть перезагрузки. Це очікувано і непогано. Але є одне але..., прагнуть перезагрузки за рахунок України і компромісів виключно з української сторони», - зауважила перший-віце-спікер.

За словами політика, першочерговим є виконання безпекового блоку мінських угод, гуманітарного та політичного блоку, не допускаючи при цьому зміну пріоритетів.

«Бо ця риторика і підміна пріоритетів була дуже помітна під час радбезу ООН. Й коли ми говоримо про заручників, то мова йде не лише про незаконно утримуваних на окупованих територіях, а й політв‘язнів Кремля в російських тюрмах, долі яких росіяни категорично всі ці роки відмовлялися обговорювати в Мінську. Всіх на всіх - це й звільнення Сенцова, Сущенка, Кольченка, Гриба, Карпюка, Сизоновича, інших», - наголосила перший віце-спікер українського парламенту.