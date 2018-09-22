«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад в Ірані



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Фото: Mehr Кількість жертв нападу зросла до 29 осіб

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на учасників військового параду в іранському місті Ахваз

Терористичне угруповання «Ісламська держава» в суботу, 22 вересня, взяло на себе відповідальність за напад на військовому параді в Ірані. Про це повідомила пропагандистська інформагенція угруповання, пише AFP.

Тим часом кількість жертв нападу зросла до 29 осіб, повідомило державне телебачення Ірану. Іранський президент Хасан Роухані наказав службам безпеки країни ідентифікувати відповідальних за атаку на військовий парад.

24 Dead, 53 Hurt in Attack on Iran Military Parade https://t.co/1TbxQMNdqn pic.twitter.com/8RF6pMgmpe — The Voice of America (@VOANews) September 22, 2018

Як повідомлялося раніше, 22 вересня у південнозахідному іранському місті Ахваз кілька озброєних нападників обстріляли учасників військового параду. Три нападника загинули на місці атаки.

За попередніми даними, нападники цілилися в представників Корпусу вартових ісламської революції. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф засудив напад у місті Ахваз та пригрозив наслідками. Він поклав відповідальність за напад на «терористичних спонсорів у регіоні та їхніх американських господарів» й оголосив «негайну і послідовну реакцію» Ірану.

Як повідомляв «Главком», військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.

Джерело: Deutsche Welle