Під час військового параду в Ірані стався теракт, є загиблі
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Терористи були перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції
У результаті теракту на військовому параді в іранському місті Ахваз загинули щонайменше троє осіб, постраждали 20 людей, серед яких і мирні жителі. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.
VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 вересня 2018 р.
«Терористи, перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції та Басідж (волонтери), відкрили вогонь по представниках влади та людям з-за стенду під час параду», - сказав губернатор Хузестана Гулам-Реза Шаріаті.Серед постраждалих є дитина та жінка.
Footage from the moment of #terrorist shooting during a military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran. pic.twitter.com/ZwUPxTZYBi— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 вересня 2018 р.
Як зазначається, чиновники в ході теракту не постраждали. Силам безпеки вдалося вбити двох терористів та заарештувати ще двох, один із затриманих поранений.
Військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.