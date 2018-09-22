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    Під час військового параду в Ірані стався теракт, є загиблі

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    Під час військового параду в Ірані стався теракт - Під час військового параду в Ірані стався теракт, є загиблі
    Фото: MEHR
    Під час військового параду в Ірані стався теракт

    Терористи були перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції

    У результаті теракту на військовому параді в іранському місті Ахваз загинули щонайменше троє осіб, постраждали 20 людей, серед яких і мирні жителі. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

    «Терористи, перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції та Басідж (волонтери), відкрили вогонь по представниках влади та людям з-за стенду під час параду», - сказав губернатор Хузестана Гулам-Реза Шаріаті.Серед постраждалих є дитина та жінка.

    Як зазначається, чиновники в ході теракту не постраждали. Силам безпеки вдалося вбити двох терористів та заарештувати ще двох, один із затриманих поранений.

    Військові паради проходять в містах Ірану в зв'язку з річницею війни з Іраком в 1980 - 1988 роках.

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