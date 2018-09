Під час військового параду в Ірані стався теракт, є загиблі

Терористи були перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції

У результаті теракту на військовому параді в іранському місті Ахваз загинули щонайменше троє осіб, постраждали 20 людей, серед яких і мирні жителі. Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz , southwest of #iran . pic.twitter.com/2yVhepnVGA

«Терористи, перевдягені у військових Корпусу вартових Ісламської революції та Басідж (волонтери), відкрили вогонь по представниках влади та людям з-за стенду під час параду», - сказав губернатор Хузестана Гулам-Реза Шаріаті.Серед постраждалих є дитина та жінка.

Footage from the moment of #terrorist shooting during a military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran. pic.twitter.com/ZwUPxTZYBi