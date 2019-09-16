Іспанські правоцентристи готові підтримати соціалістів, аби попередити нові вибори



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В.о. прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес

Педро Санчес має до 23 жовтня сформувати уряд для уникнення дострокових виборів

В Іспанії очільник політичної партії Ciudadanos Альберт Рівера в понеділок виступив із пропозицією, яка може дозволити лідеру Соціалістичної партії Педро Санчесу очолити уряд, а країні уникнути дострокових виборів до парламенту. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Рівера запропонував лідеру Народної партії Пабло Касадо підтримати Санчеса, якщо соціалісти погодяться не збільшувати податки і знову запровадити пряме правління в Каталонії, якщо регіональний уряд виступить проти вироків лідерам руху сепаратистів 2017 року.

Зрештою, за підтримку уряду Соціалістичної партії Альберт Рівера хотів би відмови соціалістів від участі в регіональному уряді в провінції Наварра. До цього правоцентричні сили відмовлялися будь-яким чином обговорювати можливість підтримки соціалістів після виборів до парламенту наприкінці квітня 2019 року.

Педро Санчес має сформувати уряд до 23 вересня. В іншому випадку Іспанію чекають дострокові вибори.

Раніше повідомлялося, що парламент Іспанії знову не обрав прем’єра. Тоді повідомлялося, що після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.