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    Історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду

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    SpaceX відмінила запуск Crew Dragon до МКС - Історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду
    SpaceX відмінила запуск Crew Dragon до МКС

    Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту

    Запуск космічного корабля Dragon Crew до МКС перенесли через погодні умови.

    Про це повідомили на сайті NASA.

    Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

    До моменту рішення про скасування запуску, астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі вже були на кораблі. На трансляції з мису Канаверал, звідки повинен був стартувати корабель, видно, що в районі запуску встановився туман і низька хмарність.

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    Наступна спроба запуску відбудеться в суботу, 30 травня.

    Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

    Запланована місія повинна перевірити систему транспортування екіпажу компанії, в тому числі стартовий майданчик, ракету, космічний корабель, експлуатаційні можливості.

    Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена вже на станції, враховуючи готовність наступного запуску комерційного екіпажу.

    Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

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