На борту ракети-носія будуть двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Вони стануть першим з 2011 року екіпажем, який відправлять в політ з космодрому на території США.

Політ заплановано на 23:33 за київським часом. Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.