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    Італієць, який розстрілював з рушниці перехожих, наклав на себе руки

    Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим, а невдовзі він помер
    Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку у італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки. Про це повідомляє ANSA. Інцидент стався по обіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку.
    • Сьогодні, 09:26
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    <p>Девід Манго&nbsp;</p> <p><span>Foto da Twitter /&nbsp;</span>RIPRODUZIONE RISERVATA &copy; Copyright ANSA/Ansa</p>

    Девід Манго 

    Foto da Twitter / RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA/Ansa

    Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим, а невдовзі він помер

    Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку у італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки.

    Про це повідомляє ANSA.

    Інцидент стався по обіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів.

    Чоловік забарикадувався у своїй квартирі, після чого правоохоронці розпочали з ним переговори. Повідомляється, що виснажливі переговори тривали до 21:15, коли пролунав вистріл.

    Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим. Невдовзі чоловік помер.  

    За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.

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