Італієць, який розстрілював з рушниці перехожих, наклав на себе руки

Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим, а невдовзі він помер

Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку у італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки. Про це повідомляє ANSA. Інцидент стався по обіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку.



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Девід Манго Foto da Twitter / RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA/Ansa

Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим, а невдовзі він помер

Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку у італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки.

Про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався по обіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів.

Чоловік забарикадувався у своїй квартирі, після чого правоохоронці розпочали з ним переговори. Повідомляється, що виснажливі переговори тривали до 21:15, коли пролунав вистріл.

Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим. Невдовзі чоловік помер.

За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.