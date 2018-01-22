Італієць, який розстрілював з рушниці перехожих, наклав на себе руки
- Сьогодні, 09:26
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Розсилка
Девід Манго
Foto da Twitter / RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA/Ansa
Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим, а невдовзі він помер
Чоловік, який напередодні відкрив стрілянину з балкона свого будинку у італійському місті Беллона та поранив п’ятьох людей, наклав на себе руки.
Про це повідомляє ANSA.
Інцидент стався по обіді у понеділок. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів.
Чоловік забарикадувався у своїй квартирі, після чого правоохоронці розпочали з ним переговори. Повідомляється, що виснажливі переговори тривали до 21:15, коли пролунав вистріл.
Коли поліцейські увірвались в будинок зловмисника, побачили його серйозно пораненим. Невдовзі чоловік помер.
За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.