В Італії чоловік відкрив стрілянину по перехожих: п’ять осіб поранено
- Сьогодні, 21:57
-
Розсилка
Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку
Чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія.
Про це повідомляє ANSA.
Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку.
Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів, які приїхали за викликом на місце події. Однак, повідомляється, що поранення були легкі і загрози життю людей немає.
Зараз чоловік забарикадувався у своїй квартирі, правоохоронці ведуть з ними переговори і вмовляють здатися. Район повністю оточений поліцією.
За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.
Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) в центрі Мангеттена в неділю, 21 січня, двоє невідомих розстріляли трьох людей.