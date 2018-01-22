В Італії чоловік відкрив стрілянину по перехожих: п’ять осіб поранено

Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку

Чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія. Про це повідомляє ANSA. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів, які приїхали за



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Поліція на місці стрілянини

Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку

Чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія.

Про це повідомляє ANSA.

Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку.

Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів, які приїхали за викликом на місце події. Однак, повідомляється, що поранення були легкі і загрози життю людей немає.

Зараз чоловік забарикадувався у своїй квартирі, правоохоронці ведуть з ними переговори і вмовляють здатися. Район повністю оточений поліцією.

За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) в центрі Мангеттена в неділю, 21 січня, двоє невідомих розстріляли трьох людей.