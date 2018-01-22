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    В Італії чоловік відкрив стрілянину по перехожих: п’ять осіб поранено

    Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку
    Чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія. Про це повідомляє ANSA. Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку. Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів, які приїхали за
    • Сьогодні, 21:57
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    Поліція на місці стрілянини
    Поліція на місці стрілянини

    Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку

    Чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія.

    Про це повідомляє ANSA.

    Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку.

    Поранення отримали п’ять людей, в тому числі один із карабінерів, які приїхали за викликом на місце події. Однак, повідомляється, що поранення були легкі і загрози життю людей немає.

    Зараз чоловік забарикадувався у своїй квартирі, правоохоронці ведуть з ними переговори і вмовляють здатися. Район повністю оточений поліцією.

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    За інформацією La Repubblica, чоловіка звуть Давіде Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також зазначається, що його 14-річній доньці вдалося втекти з будинку.

    Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) в центрі Мангеттена в неділю, 21 січня, двоє невідомих розстріляли трьох людей.

    США
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