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    Італія програла Північній Македонії і знову пропустить Чемпіонат світу

    Александр Трайковскі пише історію. Північна Македонія не пустила Італію на Чемпіонат світу - Італія програла Північній Македонії і знову пропустить Чемпіонат світу
    Александр Трайковскі пише історію. Північна Македонія не пустила Італію на Чемпіонат світу
    Фото: УЄФА

    Італія вдруге пропустить футбольний мундіаль

    У матчі плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який відбудеться взимку у Катарі, збірна Італія створила сенсацію і програла Північній Македонії 0:1. Таким чином команда Роберто Манчіні вдруге поспіль пропустить мундіаль.

    Італія – Північна Македонія – 0:1. Гол: Александар Трайковскі, 90+3 хв.

    Матч у Палермо пройшов за повної територіальної переваги господарів, які завдали 34 удари по воротах суперника. В той час як північні македонці лише чотири рази змогли пробити. Натомість ефективність ударів гостей виявилася в рази ефективнішою. З чотирьох ударів два у ствір воріт, з яких один виявився гольовим. Італійці за весь поєдинок змогли всього п’ять разів пробити у ствір воріт Джанлуїджі Доннарумми.

    Результати інших матчів:

    Уельс – Австрія – 2:1;

    Росія – Польща – технічна поразка росіян;

    Швеція – Чехія – 1:0 (додатковий час);

    Португалія – Туреччина – 3:1;

    Шотландія – Україна перенесено (переможець зустрінеться з Уельсом).

    Таким чином у фіналі плей-оф 29 березня зіграють:

    Польща – Швеція;

    Португалія – Північна Македонія;

    Суперник Уельса визначиться у матчі Шотландія – Україна пізніше.

    Нагадаємо, очільник уряду Великобританії Боріс Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні.

    Теги: чемпіонат світу Італія
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    Італія програла Північній Македонії і знову пропустить Чемпіонат світу