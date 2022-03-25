Італія програла Північній Македонії і знову пропустить Чемпіонат світу
Італія вдруге пропустить футбольний мундіаль
У матчі плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який відбудеться взимку у Катарі, збірна Італія створила сенсацію і програла Північній Македонії 0:1. Таким чином команда Роберто Манчіні вдруге поспіль пропустить мундіаль.
Італія – Північна Македонія – 0:1. Гол: Александар Трайковскі, 90+3 хв.
Матч у Палермо пройшов за повної територіальної переваги господарів, які завдали 34 удари по воротах суперника. В той час як північні македонці лише чотири рази змогли пробити. Натомість ефективність ударів гостей виявилася в рази ефективнішою. З чотирьох ударів два у ствір воріт, з яких один виявився гольовим. Італійці за весь поєдинок змогли всього п’ять разів пробити у ствір воріт Джанлуїджі Доннарумми.
Результати інших матчів:
Уельс – Австрія – 2:1;
Росія – Польща – технічна поразка росіян;
Швеція – Чехія – 1:0 (додатковий час);
Португалія – Туреччина – 3:1;
Шотландія – Україна перенесено (переможець зустрінеться з Уельсом).
Таким чином у фіналі плей-оф 29 березня зіграють:
Польща – Швеція;
Португалія – Північна Македонія;
Суперник Уельса визначиться у матчі Шотландія – Україна пізніше.
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