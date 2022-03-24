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    Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні

    Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні
    фото з відкритих джерел

    Прем’єр-міністр Великобританії не розуміє, чому Росія подала заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу-2028

    Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував подачу заявки Росією на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032.

    «Бажання Росії провести в себе будь-який футбольний турнір чи культурну подію виходить за межі сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію. Найкраще було б, щоб усі російські війська негайно вийшли з України, а право провести турнір передали українцям», – сказав Джонсон у Брюсселі під час саміту НАТО.

    Додамо, що також спільну заявку на проведення Євро-2028 подали футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Республіки Ірландія, Шотландії та Уельсу.

    Нагадаємо, головний тренер рівненського футбольного клубу «Верес», колишній воротар Юрій Вірт виставив на благодійний аукціон свою медаль за перемогу у Кубку УЄФА.

    Також УЄФА хоче розірвати контракт на показ матчів європейських збірних у Росії.

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    Теги: росія окупанти УЄФА війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні