В Японії скасовують авіарейси через тайфун



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All Nippon Airways скасувала понад 40 рейсів

Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта

Японська авіакомпанія All Nippon Airways в середу, 8 серпня, скасувала понад 40 рейсів через наближення потужного тайфуну, повідомляє Japan Times.

Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта, розташованого в східній частині Великого Токіо.



У метеорологічній службі країни очікують, що тайфун досягне східного і північно-східного узбережжя Японії пізніше в середу.



За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер, пориви якого можуть досягти 180 км/год.



Зазначимо, потужний тайфун насувається на Японію після того, як жителі країни пережили іншу природну аномалію - вкрай спекотну погоду.

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