В Японії скасовують авіарейси через тайфун
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All Nippon Airways скасувала понад 40 рейсів
Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта
Японська авіакомпанія All Nippon Airways в середу, 8 серпня, скасувала понад 40 рейсів через наближення потужного тайфуну, повідомляє Japan Times.
Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта, розташованого в східній частині Великого Токіо.
У метеорологічній службі країни очікують, що тайфун досягне східного і північно-східного узбережжя Японії пізніше в середу.
За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер, пориви якого можуть досягти 180 км/год.
Зазначимо, потужний тайфун насувається на Японію після того, як жителі країни пережили іншу природну аномалію - вкрай спекотну погоду.
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