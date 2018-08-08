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    В Японії скасовують авіарейси через тайфун

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    <p>All Nippon Airways скасувала понад 40 рейсів</p> - В Японії скасовують авіарейси через тайфун

    All Nippon Airways скасувала понад 40 рейсів

    Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта

    Японська авіакомпанія All Nippon Airways в середу, 8 серпня, скасувала понад 40 рейсів через наближення потужного тайфуну, повідомляє Japan Times.

    Скасовано як міжнародні, так і внутрішні авіарейси з токійського аеропорту Ханеда і аеропорту Наріта, розташованого в східній частині Великого Токіо.

    У метеорологічній службі країни очікують, що тайфун досягне східного і північно-східного узбережжя Японії пізніше в середу.

    За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер, пориви якого можуть досягти 180 км/год.

    Зазначимо, потужний тайфун насувається на Японію після того, як жителі країни пережили іншу природну аномалію - вкрай спекотну погоду. 

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