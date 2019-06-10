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    Із одного з найбільших заповідників Африки втекли 14 левів

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    Із одного з найбільших заповідників Африки втекли 14 левів

    Національний парк Крюгера має огорожу, тому наразі не зрозуміло, як леви втекли

    З національного парку Крюгера в південноафриканському регіоні Лімпопо втекли 14 левів. Місцевих мешканців просять бути дуже обережними.

    Про це повідомляє BBC.

    Місцева журналістка Пумза Фіхлані розповіла, що для занепокоєння дійсно є причини. «Люди налякані, бо на відміну від інших тварин, яких час від часу ми зустрічаємо на вулиці, ми знаємо, що леви нападають, коли контактують з людьми», - сказала вона.

    Левів помітили біля працюючої шахти неподалік міста Пхалаборва, що розташоване біля кордону з Мозамбіком. За переміщенням хижаків стежать працівники парку, вони планують піймати їх та повернути до заповідника. 

    За словами чиновників, це наймасовіша втеча левів із національного парку у ПАР.

    Національний парк Крюгера - один з найбільших заповідників Африки, його площа - близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Парк має огорожу, тому не зрозуміло, як леви втекли.

    Раніше повідомлялося, що їжаки в Європі перебувають під загрозою через втрату середовища та природного корму. Результатом є зменшення популяції цих тварин та занесення їх до списку видів, яким загрожує вимирання.

    Джерело: ТСН

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