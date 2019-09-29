Із Умані вертольотом евакуювали хворого хасида



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Хворого туриста, який виявився жителем Канади, доставили до Києва

40-річного хасида, який потребував термінового хірургічного втручання, довелося евакуювати з Умані літаком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, під час релігійних заходів пов'язаних із святкуванням Нового року за єврейським часописом - Рош га-Шана, одному з хасидів стало зле.

Після консультацій з ізраїльськими медиками, з діагнозом гострий живіт, який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги, хасида каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до базового табору зведеного загону Державної служби надзвичайних ситуацій.

Хворого туриста, який виявився жителем Канади, доставили до Києва, де його очікували лікарі «швидкої« допомоги.