Ізраїльський авіаперевізник відмовився від лоукост-концепції на рейсах до Києва
- Вчора, 23:56
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Авіаперевізник заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень
Ізраїльська авіакомпанія El Al відмовилася від лоукост-концепції UP за маршрутом Київ-Тель-Авів.
Про це повідомляє avianews.com.
Авіаперевізник також заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень. Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу: Lite, Classic і Flex.
Lite передбачає безкоштовне перевезення тільки ручної поклажі, безкоштовні напої та харчування на борту і можливість накопичення миль. За вибір місця або перевезення багажу доведеться заплатити додатково.
Тариф Classic крім безкоштовних опцій тарифу Lite включає безкоштовний вибір місця, перевезення однієї валізи вагою до 23 кг і можливість внесення змін у квиток або його скасування за умови оплати штрафу.
Flex дозволяє додатково без штрафів вносити зміни в квиток або скасовувати його для підкласів бронювання Y, S, M.
Також компанія поверне бізнес-клас на рейси, які зараз виконують за концепцією UP, що не передбачає бізнес-клас.
До слова, Austrian Airlines запровадить нічні авіарейси зі Львова до Відня.