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    Ізраїльський авіаперевізник відмовився від лоукост-концепції на рейсах до Києва

    Авіаперевізник заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень
    Ізраїльська авіакомпанія El Al відмовилася від лоукост-концепції UP за маршрутом Київ-Тель-Авів. Про це повідомляє avianews.com. Авіаперевізник також заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень. Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу: Lite, Classic і Flex. Lite передбачає безкоштовне
    • Вчора, 23:56
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    Літак авіакомпанії El Al 

    Авіаперевізник заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень

    Ізраїльська авіакомпанія El Al відмовилася від лоукост-концепції UP за маршрутом Київ-Тель-Авів.

    Про це повідомляє avianews.com.

    Авіаперевізник також заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень. Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу: Lite, Classic і Flex.

    Lite передбачає безкоштовне перевезення тільки ручної поклажі, безкоштовні напої та харчування на борту і можливість накопичення миль. За вибір місця або перевезення багажу доведеться заплатити додатково.

    Тариф Classic крім безкоштовних опцій тарифу Lite включає безкоштовний вибір місця, перевезення однієї валізи вагою до 23 кг і можливість внесення змін у квиток або його скасування за умови оплати штрафу.

    Flex дозволяє додатково без штрафів вносити зміни в квиток або скасовувати його для підкласів бронювання Y, S, M.

    Також компанія поверне бізнес-клас на рейси, які зараз виконують за концепцією UP, що не передбачає бізнес-клас.

    До слова, Austrian Airlines запровадить нічні авіарейси зі Львова до Відня.

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