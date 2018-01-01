Ізраїльський авіаперевізник відмовився від лоукост-концепції на рейсах до Києва

Авіаперевізник заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень

Ізраїльська авіакомпанія El Al відмовилася від лоукост-концепції UP за маршрутом Київ-Тель-Авів. Про це повідомляє avianews.com. Авіаперевізник також заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень. Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу: Lite, Classic і Flex. Lite передбачає безкоштовне



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Літак авіакомпанії El Al

Авіаперевізник заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень

Ізраїльська авіакомпанія El Al відмовилася від лоукост-концепції UP за маршрутом Київ-Тель-Авів.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіаперевізник також заявив про переведення всіх європейських маршрутів на нову модель перевезень. Нова концепція передбачає введення трьох тарифів економ-класу: Lite, Classic і Flex.

Lite передбачає безкоштовне перевезення тільки ручної поклажі, безкоштовні напої та харчування на борту і можливість накопичення миль. За вибір місця або перевезення багажу доведеться заплатити додатково.

Тариф Classic крім безкоштовних опцій тарифу Lite включає безкоштовний вибір місця, перевезення однієї валізи вагою до 23 кг і можливість внесення змін у квиток або його скасування за умови оплати штрафу.

Flex дозволяє додатково без штрафів вносити зміни в квиток або скасовувати його для підкласів бронювання Y, S, M.

Також компанія поверне бізнес-клас на рейси, які зараз виконують за концепцією UP, що не передбачає бізнес-клас.

До слова, Austrian Airlines запровадить нічні авіарейси зі Львова до Відня.