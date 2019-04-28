Як Володимир Зеленський відпочиває у турецькому Бодрумі



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Володимир Зеленський відпочиває на турецькому курорті у місті Бодрум Фото: Anadolu

Майбутній президент України зупинився із родиною у 5-зірковому готелі

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум. Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

У повідомленні ідеться про те, що Зеленський відпочиває разом з сім'єю в курортному районі міста Бодрум на південно-заході Туреччини. Він зупинився в одному з п'ятизіркових готелів в кварталі Гюверджінлік. Агентство також інформує, що новообраний президент Володимир Зеленський у суботу 27 квітня «весело провів час, жартував з співробітниками ресторану і навіть на якийсь час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі».

Володимир Зеленський посмажив шашлики на турецькому курорті. Фото: Anadolu

Турецька інформагентство наголошує, що опублікована фотографія є ексклюзивом, оскільки фотограф Anadolu став єдиним, кому дозволили знімати майбутнього президента України.

Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами.