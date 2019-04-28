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    Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами

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    Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами - Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами
    Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Особливі привітання новообраний президент надіслав українським воїнам

    Новообраний президент України Володимир Зеленський привітав віруючих із Великоднем. Текст привітання розміщений у соцмережах «Команда Зеленського» і інтернеті.

    «Вітаю усіх зі святом Великодня! Нехай Господь оберігає Нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її на процвітання», ідеться у привітанні.

    Примітно, що привітання не дублюється російською, воно містить побажання двома мовами.

    «Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!», ідеться у привітанні.

    «А особливо, хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні святкувати - це наші Воїни та Захисники. Віримо, що світло переможе темряву!», - додав новообраний глава держави.

    Він також побажав усім українцям миру, добра та смачної паски.

    Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі відбулося Великоднє богослужіння.

    Як повідомляв «Главком» раніше, у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього у суботу зійшов Благодатний вогонь.

    Раніше українців із Великоднем привітав президент України Петро Порошенко.

    Володимир Зеленський Великдень 2019
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