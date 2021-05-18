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    Є вакансії! Де в Україні платять більше і яких працівників бракує бізнесу

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    У Києві середня зарплата вже становить 20 тисяч гривень на місяць, і роботодавці готові її збільшувати - Є вакансії! Де в Україні платять більше і яких працівників бракує бізнесу
    У Києві середня зарплата вже становить 20 тисяч гривень на місяць, і роботодавці готові її збільшувати
    Фото з відкритих джерел

    Зарплати в Україні ростуть через брак працівників

    Компанії в Україні розширюють свої штати, потреба у робочих спеціальностях зростає. Найбільше роботодавці зараз шукають людей на вакансії продавець-консультант, вантажник, менеджер з продажу, кур'єр, охоронець і водій таксі. Про це розповіла керівник по роботі з партнерами Сервісу Jooble Олена Кирильевніна, пише «РБК-Україна».

    «Більшість відкритих вакансій згенерували компанії зі сфери рітейлу, логістики та перевезень. Тобто бізнеси, які активно підтримують життя у великих містах і забезпечують населення послугами доставки, перевезень і продуктами навіть в період карантину», – говорить вона.

    Для деяких фахівців відбір проводиться за спрощеною схемою. Наприклад, щоб влаштуватися касиром в супермаркет необов'язково мати досвід роботи або складати резюме – досить прийти на співбесіду з усіма документами.

    Така лояльність роботодавців цілком з'ясовна. У деяких галузях спостерігається нестача фахівців, розповідає HR-експерт Тетяна Пашкіна.

    «Найгостріший (кадровий дефіцит, – ред.) у сфері IT. Кількість вакансій зростає, а ось фахівців – скорочується», – каже вона. Роботодавцям також все складніше знайти досвідченого менеджера з продажу, логіста, секретаря. Крім того, в дефіциті механіки, інженери і навіть двірники, за яких бізнес змушений серйозно конкурувати.

    Конкуренцію українським компаніям за робочі руки складають роботодавці з країн ЄС. За даними Jooble, найбільше наших співвітчизників зараз чекають у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві та Латвії. Серед найбільш затребуваних спеціальностей – водій, далекобійник, різноробочий, пакувальник і вантажник.

    «Знайти роботу легко – вакансії розміщують на профільних українських сайтах», – говорить Пашкіна.

    В Україні сформувався відкладений попит на деяких фахівців, пояснює Тетяна Пашкіна. Зараз компанії наймають сезонних робітників, крім того, після завершення локдауну потрібні співробітники в ресторани і непродовольчі магазини.

    Активізація ринку праці вже позначається на зарплатах. У березні, за даними Державної служби статистики, середня номінальна зарплата в Україні склала 13,6 тисяч гривень, що на 18,9% більше в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. У Києві середня зарплата вже становить 20 тисяч гривень на місяць.

    Заробітні плати в цьому році готові підвищувати 23% роботодавців, йдеться в дослідженнях Jooble. Залишити їх без змін вирішили 19,4% компаній, а зменшити – всього 1,4% роботодавців.

    Майже половина респондентів поки думають, що робити з зарплатами в цьому році. Пашкіна вважає, що більшість з них все ж змушені підвищити виплати своїм фахівцям, враховуючи як гостро стоїть питання конкуренції за кваліфікованих працівників.

    До слова, нещодавно новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату.

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    Теги: таксі економіка зарплата бізнес водій робота праця
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    Є вакансії! Де в Україні платять більше і яких працівників бракує бізнесу