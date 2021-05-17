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    Економіка та фінанси

    Ексурядовець повідомив, куди летить економіка

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    Ексурядовець повідомив, куди летить економіка

    «Всі держави світу намагаються підтримати бізнес, а у нас все навпаки», – сказав Розенко

    Всі країни намагаються підтримати бізнес під час нинішньої кризи, а українська влада ухвалює абсурдне рішення – підвищити податки, хоча економіка фактично летить в прірву. Про це заявив ексвіце-прем’єр міністр України Павло Розенко.

    «Те, що зараз робить українська влада, зокрема уряд – це інакше як абсурдом не назвеш. Знайдіть мені хоч одну країну в світі, яка в час важкої економічної кризи дозволяє собі підвищувати податки чи для бізнесу, чи для громадян. Ні, навпаки, всі держави світу намагаються підтримати бізнес, дати підтримку як економіці в цілому, так і конкретному громадянину. А у нас все навпаки», – сказав Розенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він також зазначив, що нинішня ініціатива підвищити податкове навантаження на бізнес – вже не перша з початку кризи, це є послідовною політикою діючої влади.

    «Це ж не перша ініціатива влади – підняти податки для бізнесу. Вони ж нещодавно теж оприлюднили своє бажання, щоби вже не п’ять днів лікарняних листків оплачували роботодавці, а десять днів. Тобто вони фактично вдвічі збільшують податкове навантаження по цьому сегменту соціальних обов’язків бізнесу. Як таке може бути? Економіка летить у прірву», – сказав Розенко.

    Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

    У Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

    Водночас економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

    Теги: Павло Розенко економіка міністр податки бізнес
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    Ексурядовець повідомив, куди летить економіка