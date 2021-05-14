Новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату

Чернотицький готовий до зустрічі з критикою на свою адресу, однак не збирається дискутувати з хейтерами

Зарплата нового голови правління «Суспільного» складатиме 118 тисяч гривень. Це посадовий оклад, записаний у контракті. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Микола Чернотицький, голова правління «Суспільного» (НСТУ – Національної суспільної тереладіокомпанії України).

Як відомо, Наглядова рада мовника 27 квітня обрала Миколу Чернотицького новим головою правління «Суспільного». Він отримав 10 голосів з 15. Наразі він планує доукомплектувати команду – інших членів правління. А також висловив свою готовність до зустрічі з критикою на свою адресу. Як відомо, його попередник Зураб Аласанія заблокував у Facebook багатьох журналістів, які сперечалися і закидали керівника «Суспільного» звинуваченнями.

«Будь-яку критику на адресу «Суспільного» ти пропускаєш через себе. Одна справа, коли намагаєшся пояснити якісь речі, що вийшло так, чи не так. А коли ти стикаєшся з хейтом, коли іде булінг, то можливо те, що робив Зураб, мало рацію. Я не настільки публічна людина як Зураб Аласанія… Я думаю, що у кожній ситуації я чинитиму за обставинами», - розповів Чернотицький.

Микола Чернотицький народився 1984 року у місті Мена, що у Чернігівській області. З 2017 року і дотепер він був членом правління Суспільного мовника АТ «НСТУ», відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

У 2019 році тимчасово виконував обов’язки голови правління Суспільного мовника.

У 2015-2017 роках Чернотицький був генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До цього з 2010 по 2013 рік працював головним редактором газети «Суми і сумчани».



