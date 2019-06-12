Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР



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Володимир Зеленський зустрівся з представником найбільшого інституційного інвестора України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

«Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав Зеленський.

Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше.

Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. На думку Зеленського, для цього треба обрати парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.