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    Політика

    Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

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    Зеленський зустрівся з президентом ЄБРР

    Володимир Зеленський зустрівся з представником найбільшого інституційного інвестора України

    Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

    «Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав Зеленський.

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    Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше.

    Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. На думку Зеленського, для цього треба обрати парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.

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