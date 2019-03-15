Єфремову продовжили арешт до 13 травня



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Олександр Єфремов

Суд призначив продовження допиту свідків

Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін утримання під вартою колишньому голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган Twitter.

Суд продовжив термін утримання під вартою Єфремову до 13 травня 2019 включно. Наступне засідання призначено 18 березня на 10:00 ранку. Крім того, суд призначив продовження допиту свідків.

Нагадаємо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також в сепаратизмі.

Єфремова звинувачують в розтраті бюджетних коштів державного підприємства «Луганськвугілля» в особливо великому розмірі. Згідно з матеріалами кримінальної справи, він чинив незаконний вплив з використанням владних повноважень на керівництво«Луганськвугілля», щоб схилити їх до співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремову.

В кінці жовтня прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі відносно спільників Єфремова. Відзначається, що спільники екс-голови фракції «Партії регіонів» підозрюються в скоєнні в 2014 році на території Луганської області.