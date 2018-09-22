Ємен на порозі гуманітарної катастрофи



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Більше половини жителів Ємена не забезпечені продовольством

В останні тижні ситуація з доступом до продовольства у Ємені різко погіршилася. Про це заявив заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок на засіданні в Раді безпеки організації, передає Reuters.

Він попередив, що ситуація наближається до переломної точки, після якої неможливо буде запобігти масовій загибелі людей через голод по всій країні. Лоукок додав, що більше половини жителів не забезпечені продовольством, з них вісім мільйонів перебувають у тяжкому становищі, і їм потрібно «надзвичайна продовольча допомога».

Як повідомляв «Главком», Коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравію 12 вересня поновила бомбардування території Ємену, яка підконтрольна повстанцям-хуситам. Поновлення відбулося після провалу мирних переговорів між єменським урядом та повстанцями.