Коаліція арабських держав поновила бомбардування у Ємені



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Після провалу мирних переговорів між урядом Ємену та повстанцями в країні поновилися активні бойові дії

Коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравію 12 вересня поновила бомбардування території Ємену, яка підконтрольна повстанцям-хуситам, передає видання DW.

Поновлення відбулося після провалу мирних переговорів між єменським урядом та повстанцями.

«Після провалу мирних переговорів між урядом Ємену та повстанцями в країні поновилися активні бойові дії та бомбардування. Урядові війська заявили про взяття в облогу міста та порту Ходейди», - зазначає видання.

Також повідомляється, що армійські підрозділи взяли під контроль автошлях між Ходейдою та столицею країни Саною, яка також контролюється хуситами. Вважається, що саме через цей порт хусити отримують допомогу морем від Ірану.

Додамо, що мирні переговори між єменським урядом і повстанцями мали відбутись у Женеві 8 вересня, проте вони навіть не розпочалися, оскільки представники хуситів не змогли прибути.

Нагадаємо, у кінці серпня у результаті двох масштабних авіаударів силами коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, у Ємені загинули 26 дітей і четверо жінок.