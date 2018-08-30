ЄС готовий скасувати всі мита на американські товари



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ЄС може укласти нову торгівельну угоду із США 31 серпня

Європейський комісар з питань торгівлі Селісія Мальмстрьом повідомила, що в рамках нових торговельних домовленостей зі США Євросоюз готовий скасувати всі мита та обмеження на ввезення американських промислових товарів (як нові, так і вже існуючі), якщо США зроблять те саме.

Про це Мальмстрьом повідомила під час виступу на торговельному комітеті Європарламенту 30 серпня, передає «Інтерфакс».

«Ми сказали, що готові зі свого боку перейти до нульових мит на промислові товари, звичайно, якщо теж саме зроблять США», — заявила єврокомісар.

Про готовність укласти торговельну угоду зі США напередодні повідомив і прем’єр-міністр Канади. За його словами, її можуть підписати до 31 серпня.

Також у ході торговельних переговорів представники ЄС закликали Трампа припинити погрожувати запровадженням 25% мит на європейські машини.

Наприкінці липня Трамп запропонував ЄС взаємне скасування усіх торгових мит