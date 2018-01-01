ЄС виділив 17 млн євро на українські наукові проекти

17,23 млн євро розподілять між 83 українськими організаціями

В рамках програми Євросоюзу «Горизонт 2020» 83 українських організації, в тому числі ВНЗ, дослідні установи та представники приватного сектора, отримають 17,23 млн євро на реалізацію своїх проектів. Як повідомляє представництво ЄС в Україні на своїй сторінці в Facebook, всього 505 організацій з України взяли участь в підготовці



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17,23 млн євро розподілять між 83 українськими організаціями

В рамках програми Євросоюзу «Горизонт 2020» 83 українських організації, в тому числі ВНЗ, дослідні установи та представники приватного сектора, отримають 17,23 млн євро на реалізацію своїх проектів.

Як повідомляє представництво ЄС в Україні на своїй сторінці в Facebook, всього 505 організацій з України взяли участь в підготовці 915 заявок на суму 312,81 млн євро.

Таким чином Україна посідає шосте місце серед усіх асоційованих країн програми «Горизонт 2020», як за кількістю учасників, так і за сумою отриманого фінансування.

«Потенціал України значно більший. Для його реалізації вона має продовжити реформи зі створення більш сприятливого середовища для посилення співпраці українських наукових і виробничих установ з їх партнерами в ЄС, а також іншими країнами-учасницями програми «Горизонт 2020», - зазначили в представництві ЄС.

Програма «Горизонт-2020» - основа стратегії економічного розвитку Євросоюзу до 2020 року. Вона покликана забезпечити глобальну конкурентоспроможність Європи. Сумарне фінансування становить майже 80 мільярдів євро.

Як повідомляв «Главком», Європейський союз виділить 4,7 мільйона євро на імплементацію проекту з модернізації інфраструктури спільних контрольно-пропускних пунктів на молдовсько-українському кордоні.