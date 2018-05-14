ЄС ввів санкції проти організаторів незаконних виборів Путіна в Криму

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Порошенко підкреслив, що покарання за незаконні дії проти територіальної цілісності України «є неминучим»

Рада Євросоюзу запровадила санкції проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Про це повідомив у понеділок, 14 травня, президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій. Покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України є неминучим», - написав глава української держави.

Порошенко додав, що зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини «чітко підтвердили, що тема деокупації та відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного».

Нагадаємо, в Аахені 10 травня відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона.

Як відомо, вибори президента Росії пройшли 18 березня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму становила 42%.