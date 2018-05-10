В Аахені тривають переговори Порошенка, Макрона та Меркель

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Лідери зустрічаються на полях церемонії вручення Макрону премії Карла Великого

У німецькому Аахені розпочалася зустріч президентів України Петра Порошенка та Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Анґели Меркель.

Лідери зустрічаються на полях церемонії вручення Макрону премії Карла Великого, повідомляє Укрінформ.

Це буде перша зустріч лідерів представників країн Нормандської четвірки у форматі тріо за досить тривалий період часу. Втім, сторони не позиціонують її як Нормандську зустріч. Завдання - узгодити спільну позицію, з якою Меркель поїде в Сочі 18 травня і пізніше з візитом в Росію вирушить Макрон. Йдеться, зокрема, про перспективи розміщення на Донбасі миротворчої місії.

Крім того, західні партнери мають намір обговорити з Порошенком хід реформ в Україні.

Нагадаємо, що попередня зустріч у Нормандському форматі на вищому рівні відбулася у жовтні 2016 року в Берліні. Після цього контакти продовжувалися на робочому рівні.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені відбувається вручення міжнародної премії Карла Великого, присудженої президенту Франції в 2018 році за «енергійне бачення нової Європи».

У Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.