Чубаров назвав реальну явку на «виборах Путіна» в окупованому Криму

У глави Меджлісу опинилися дані ФСБ Росії щодо «виборів» в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму 18 березня 2018 року становила 42%. Про це він розповів у своєму відеоблозі на Facebook, посилаючись на дані ФСБ РФ, які має у свєму розпорядженні. Він також підкреслив, що 8%



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Рефат Чубаров у прес-центрі «Главкома»

У глави Меджлісу опинилися дані ФСБ Росії щодо «виборів» в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму 18 березня 2018 року становила 42%.

Про це він розповів у своєму відеоблозі на Facebook, посилаючись на дані ФСБ РФ, які має у свєму розпорядженні.

Він також підкреслив, що 8% виборців зіпсували свої бюлетені.

«Представники адміністрації президента Росії знаходилися в Криму для спостереження за ходом російських президентських виборів. Так званий білий протокол із реальними даними про результати голосування містив показники явки на рівні 42%, з яких 8% - недійсні та зіпсовані бюлетені. Тобто всього 42% була явка. Тих, які взяли бюлетені й опустили в урну. Та з них 8% - недійсні й зіпсовані. Тобто 8% людей, які побоялися не прийти, але вони зіпсували бюлетені», - заявив Чубаров.

За даними глави Меджлісу, підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов та інші представники місцевої влади намагалися дати хабар представникам адміністрації Путіна, щоб завищити реальний показник явки на російських виборах в Криму.

«Представники кримської влади, зокрема, Аксьонов, намагалися вплинути на московських емісарів, в тому числі через дачу хабара, для виправлення документів на користь підвищення явки хоча б на 10-15%, однак їм відмовили. Це викликало занепокоєння у кримської влади, оскільки невиконання плану Кремля перетворити результати виборів на підтвердження «референдуму» 2014 року може викликати організаційні висновки щодо кримських керівників, які виявилися нездатними використовувати наявний адмінресурс», - зазначив Чубаров, посилаючись на дані ФСБ .

Нагадаємо, 23 березня Центрвиборчком Російської Федерації опублікував офіційні підсумки виборів президента. Перемогу здобув чинний глава держави Володимир Путін, який набрав 76,69% голосів.

За офіційними даними ЦВК РФ, у Криму на вибори прийшли 71,47% виборців, 92,15% з яких проголосували за Путіна.

Раніше Верховна Рада визнала нелегітимними «вибори Путіна» в окупованому Криму.

Крім того, Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання російських «виборів» в Криму.

У квітні президент Петро Порошенко запропонував позбавляти громадянства за участь у «виборах» в окупованому Криму.

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Джерело: Укрінформ