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    ЄСПЛ зобов’язав Росію повідомити про стан здоров'я чотирьох українських політв'язнів

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    Європейський суд з прав людини - ЄСПЛ зобов’язав Росію повідомити про стан здоров'я чотирьох українських політв'язнів
    Європейський суд з прав людини

    РФ повинна надавати інформацію щодо політв’язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла

    Росія до 5 вересня має поінформувати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Кука і Сергія Литвинова, а також про надання їм медичного обслуговування.

    Про це на своїй сторінці у Facebook в четвер ввечері написав міністр юстиції України Павло Петренко.

    «Європейський суд з прав людини дуже швидко відреагував на запит від Уряду України щодо стану здоров‘я українських політв‘язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

    Рішення ЄСПЛ: РФ має до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я цих політв’язнів, яке медичне обслуговування їм надавалось та чи надається таке обслуговування зараз», - написав Петренко.

    Він додав, що, згідно з рішенням ЄСПЛ, РФ повинна надавати інформацію щодо політичних в’язнів, в доступі до яких вона з вигаданих причин відмовляла українським консулам, Уповноваженій ВРУ з Прав Людини та іншим представникам Української держави та активістам.

    Нагадаємо, раніше Україна подала новий міждержавний позов до Європейського суду з прав людини через порушення прав українців, ув'язнених в Росії. Документи направлені до ЄСПЛ ще 10 серпня.

    Читайте також статтю: Україна проти Росії. Європейський суд з прав людини отримав позов №6 
    Росія міністр Павло Петренко Станіслав Клих ЄСПЛ Міністерство юстиції політв’язні Україна Володимир Балух
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