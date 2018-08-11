Порушення прав політв'язнів: Україна подала проти Росії новий позов в ЄСПЛ



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Європейський суд з прав людини

У заяві описано порушення щодо 71 політв’язня

Україна подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії через порушення прав українських політв'язнів.

Про це повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у Facebook.

«Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв’язнів Кремля», - написав Ліщина.

За його словами, у заяві описано порушення щодо 71 політв’язня на 130 сторінках із близько трьох тисяч сторінок доповнень.

У заяві уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвеції про захист прав людини та основних свобод, а саме:

Ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження);

Ст. 5 (особиста свобода);

Ст. 6 (справедливий суд);

Ст. 8 (повага до особистого та сімейного життя);

Ст. 10 (свобода вираження поглядів);

Ст. 13 (ефективний засіб захисту);

Ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілій інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо українських громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами.

«Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров’я» , - додав Ліщина.

Раніше повідомлялося, що Україна підготувала новий позов до ЄСПЛ проти Росії.