ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Навальному понад 22 тисяч євро



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Російський опозиціонер Олексій Навальний Фото: ukrinform.ua

За рішенням суду Навальний отримає 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди та ще 2,7 тисячі євро судових витрат, сам опозиціонер наполягав на виплаті компенсації в розмірі 100 тисяч євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисячі євро за домашній арешт, під яким Навальний перебував більше десяти місяців у 2014 році. Про це з посиланням на рішення ЄСПЛ повідомляє «Медуза».

За рішенням суду Навальний отримає 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди та ще 2,7 тисячі євро судових витрат. Сам опозиціонер наполягав на виплаті компенсації в розмірі 100 тисяч євро.

Суд вважає незаконним домашній арешт, під яким Навальний перебував більше десяти місяців 2014 року. Суд постановив, що Росія порушила право Навального на свободу та особисту недоторканність, а також право на свободу зібрань та об'єднань. Також суд визнав, що порушено статтю конвенції про захист прав людини «Обмеження у застосуванні обмежень щодо прав».

У рішенні суду сказано, що Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст. Суд вважає, що опозиціонера помістили під домашній арешт, щоб обмежити його громадську діяльність, у тому числі відвідування заходів. Метою переслідування, впевнені в ЄСПЛ, стало придушення політичного плюралізму.

Олексій Навальний неодноразово подавав скарги в ЄСПЛ, і суд приймав рішення на його користь. Зокрема, Європейський суд знайшов порушення під час розгляду двох кримінальних справ - «Ів Роше» і «Кіровлісу» - обвинуваченим за якими проходив Навальний.