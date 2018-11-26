«Євробляхери» продовжують блокувати кордон на заході країни



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Зокрема, так звані є вробляхери заблокували чотири пункти перетину кордону на Львівщині

На державному кордоні залишається ускладненим рух через низку пунктів пропуску

На державному кордоні залишається ускладненим рух через низку пунктів пропуску.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Продовжує залишатися ускладненим рух через низку пунктів пропуску на державному кордоні. На даний час така ситуація спостерігається на напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино», «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Доманове». Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску. Такі дії учасників міжнародного руху спричинені набранням чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами. Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування подорожуючих.

У відомстві додають, що в місцях скупчення учасників акцій для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій перебувають співробітники Нацполіції, працює поліція діалогу.

Прикордонники наголошують, що за ініціативою МВС для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску створено робочу групу. До неї увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, глава Національної поліції Сергій Князєв, голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов. Перше засідання має відбутися сьогодні, 26 листопада.

Державна прикордонна служба України ще раз звертається до всіх громадян, які подорожують, та учасників міжнародного руху врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожі.

Нагадаємо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.