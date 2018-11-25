Закони про «євробляхи» набули чинності



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Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави

Закони стали чинними після опівночі 25 лютого

В Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Про це інформує Державна фіскальна служба.

Момент набуття чинності - з 00.00 годин 25.11.2018 р, вони були опубліковані напередодні.

Отже, за якими правилами можна ввозити на митну територію України транспортні засоби, зареєстровані на нерезидентів (у тому числі і автомобілі для особистого користування)?

Громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, строком до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому, митні платежі не повертаються.

Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.

При ввезенні автівки, що була в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.