«Європа чи Росія»: Порошенко презентував сайт з підтримки курсу України в ЄС



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Петро Порошенко записав чергове відеозвернення до українців Скріншот з відео

За словами Порошенка, «ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європі, але ще швидше відкотитися під імперську Росію»

У суботу, 6 квітня, президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом вибрати між Європою і Росією.

Відповідний ролик у Facebook.

«Багато хто висловлюються проти мене в соцмережах і на телебаченні. І біля урн для голосування також. Я почув. І тих, хто голосував за мене, дуже дякую вам за це. І тих, хто вибрав інших кандидатів. Зробив висновки. У нас вільна країна вільних людей. Україна такою має залишитися. Якщо ми не дамо перетворити нас на Росію. Для цього потрібен сильний президент і Верховний головнокомандувач. Сильний, а не слабак», - заявив Порошенко.

За його словами, «ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європі, але ще швидше відкотитися під імперську Росію».

«Така загроза є: або, або. Радує, що саме в ці дні дуже зросла кількість людей, які хочуть допомогти. Реєструйтеся, телефонуйте, приводьте нових прихильників. Нас точно має бути більше. І ваша підтримка дуже потрібна саме зараз. Вибір – 21 квітня. Європа чи Росія. Приєднуйся. Ходімо разом», - сказав він.

Зазначимо, що відео супроводжувалося адресою сайту – euua.org.

«Якщо ти підтримуєш курс України в Європейський Союз, то реєструйся на euua.org і запрошуй друзів. Нас повинно бути більше. Ваша підтримка дуже потрібна - приєднуйтесь!», - йдеться в описі до відео.

До слова, спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Також він сказав, що Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років.