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    Волкер: Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років

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    <span>Порошенко і Волкер часто обговорювали ситуацію на Донбасі&nbsp;</span> - Волкер: Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років
    Порошенко і Волкер часто обговорювали ситуацію на Донбасі 

    Порошенко, хоч і в певному сенсі розчарував українців, але зробив більше реформ, ніж будь-хто раніше

    Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер високо оцінив роботу Петра Порошенка за час президентства.

    Про це він розповів в ефірі американського телеканалу PBS.

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    За його словами, Порошенко, хоч і в певному сенсі розчарував українців, але зробив більше реформ, ніж будь-хто в цій державі за останні 20 років.

    «Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібен хтось, хто просто йде проти істеблішменту, обіцяючи масштабну реформу? Або українці хочуть когось, хто можливо, розчарував їх в деякому відношенні, але зробив більше в реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і протистояв (президенту Росії) Путіну?» – розповів він.

    Також Волкер додав, що вибори в Україні вийшли дійсно демократичними.

    Раніше Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

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