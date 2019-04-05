Волкер: Порошенко зробив більше, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років
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Порошенко, хоч і в певному сенсі розчарував українців, але зробив більше реформ, ніж будь-хто раніше
Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер високо оцінив роботу Петра Порошенка за час президентства.
Про це він розповів в ефірі американського телеканалу PBS.
За його словами, Порошенко, хоч і в певному сенсі розчарував українців, але зробив більше реформ, ніж будь-хто в цій державі за останні 20 років.
«Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібен хтось, хто просто йде проти істеблішменту, обіцяючи масштабну реформу? Або українці хочуть когось, хто можливо, розчарував їх в деякому відношенні, але зробив більше в реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і протистояв (президенту Росії) Путіну?» – розповів він.
Також Волкер додав, що вибори в Україні вийшли дійсно демократичними.
Раніше Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.