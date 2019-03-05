Європарламент відклав відмову від переведення годинників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше

Члени комітету з питань транспорту і туризму Європарламенту 4 березня проголосували за те, щоб відкласти скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі.

Як повідомляє Politico, європарламентарі вирішили, що країни-члени повинні ухвалити рішення, за яким часом жити – літнім чи зимовим – до квітня 2020 року. А останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше.

Таке рішення євродепутатів ставить під сумнів те, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зможе ще до кінця своєї каденції у цьому році позбутися системи переведення годинників.

У вересні минулого року Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 млн громадян ЄС взяли участь в опитуванні стосовно цього питання і більшість підтримали ідею.

Проте відповіді на опитування сильно різнилися по всьому блоку. Наприклад, свою думку висловили близько 3 мільйонів німців і лише кілька тисяч італійців. В кінці минулого року Австрійське головування в ЄС фактично вирішило не реалізовувати цей план щонайменше до 2021 року.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня Україна перейде на літній час.

Джерело: Європейська правда