  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європарламент відклав відмову від переведення годинників

    • Розсилка
    Європарламент відклав відмову від переведення годинників

    Останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше

    Члени комітету з питань транспорту і туризму Європарламенту 4 березня проголосували за те, щоб відкласти скасування переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі.

    Як повідомляє Politico, європарламентарі вирішили, що країни-члени повинні ухвалити рішення, за яким часом жити – літнім чи зимовим – до квітня 2020 року. А останнє переведення годинників у ЄС має відбутися у березні 2021 року, а не у 2019 році, як планувалося раніше.

    Таке рішення євродепутатів ставить під сумнів те, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зможе ще до кінця своєї каденції у цьому році позбутися системи переведення годинників.

    У вересні минулого року Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 млн громадян ЄС взяли участь в опитуванні стосовно цього питання і більшість підтримали ідею.

    Проте відповіді на опитування сильно різнилися по всьому блоку. Наприклад, свою думку висловили близько 3 мільйонів німців і лише кілька тисяч італійців. В кінці минулого року Австрійське головування в ЄС фактично вирішило не реалізовувати цей план щонайменше до 2021 року.

    Нагадаємо, у ніч на 31 березня Україна перейде на літній час.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    ЄС Європарламент Жан-Клод Юнкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ