Європарламент закликав до призупинення переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС



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Туреччина каже, що членство в ЄС залишається однією з головних стратегічних цілей

У свою чергу в МЗС Туреччини розкритикували рішення комітету закордонних справ Європарламенту, назвавши його неприйнятним

Європарламент затвердив звіт комітету закордонних справ із закликом до Єврокомісії та держав-членів офіційно призупинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.

Про це 13 березня повідомила у Twitter авторка звіту євродепутат Каті Пірі.

«Європейський парламент щойно прийняв мій звіт щодо Туреччини, закликавши лідерів ЄС офіційно припинити переговори про приєднання і показати солідарність з турецькими демократами», - написала Пірі.

Комітет аргументував своє рішення тим, що в Туреччині ігноруються права людини та громадянські свободи, чиниться вплив на судову систему, не вирішені суперечки з Кіпром та іншими сусідами.

У свою чергу в МЗС Туреччини розкритикували рішення комітету, назвавши його неприйнятним.

Туреччина каже, що членство в ЄС залишається однією з головних стратегічних цілей, незважаючи на те, що переговори про вступ, офіційно започатковані в 2004 році, роками перебувають у замороженому стані.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив учасниць жіночого маршу, який 8 березня розігнала поліція, у неповазі до ісламу.

Джерело: Європейська правда