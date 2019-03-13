Європарламент закликав до призупинення переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС
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Туреччина каже, що членство в ЄС залишається однією з головних стратегічних цілей
У свою чергу в МЗС Туреччини розкритикували рішення комітету закордонних справ Європарламенту, назвавши його неприйнятним
Європарламент затвердив звіт комітету закордонних справ із закликом до Єврокомісії та держав-членів офіційно призупинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.
Про це 13 березня повідомила у Twitter авторка звіту євродепутат Каті Пірі.
«Європейський парламент щойно прийняв мій звіт щодо Туреччини, закликавши лідерів ЄС офіційно припинити переговори про приєднання і показати солідарність з турецькими демократами», - написала Пірі.
Комітет аргументував своє рішення тим, що в Туреччині ігноруються права людини та громадянські свободи, чиниться вплив на судову систему, не вирішені суперечки з Кіпром та іншими сусідами.
У свою чергу в МЗС Туреччини розкритикували рішення комітету, назвавши його неприйнятним.
Туреччина каже, що членство в ЄС залишається однією з головних стратегічних цілей, незважаючи на те, що переговори про вступ, офіційно започатковані в 2004 році, роками перебувають у замороженому стані.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив учасниць жіночого маршу, який 8 березня розігнала поліція, у неповазі до ісламу.
Джерело: Європейська правда