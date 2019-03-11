Ердоган звинуватив учасниць феміністичного маршу у неповазі до ісламу



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Кілька тисяч жінок вийшли у п'ятницю ввечері вийшли на феміністичний марш з нагоди Міжнародного жіночого дня Фото: АР

Ердоган звинуватив жіночий марш у неповазі до ісламу, бо вони ігнорували заклик до молитви

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган звинуватив учасниць жіночого маршу, який 8 березня розігнала поліція, у неповазі до ісламу.

Про це повідомляє Reuters.

«Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у неділю звинуватив жіночий марш, що пройшов у центральній частині Стамбула у п'ятницю, у неповазі до ісламу, бо вони ігнорували заклик до молитви», - йдеться у повідомленні.

Кілька тисяч жінок зібралися в центрі Стамбула у п'ятницю ввечері на марш, щоб відсвяткувати Міжнародний день прав жінок, але поліція застосувала для розгону сльозогінний газ.

В ефірі телебачення в неділю Ердоган прокоментував відео, зроблене під час протесту, зазначивши, що жінки спричиняли галас у той час, як мечеть неподалік місця зібрання виголошувала заклик до молитви.

Як повідомлялося, стамбульська поліція застосувала сльозогінний газ 8 березня під час акції протесту тисяч жінок, які вимагають більше прав і засуджують насильство.

Нагадаємо, 8 березня у Харкові відбувся марш за права жінок під гаслом «Кухня і мода – це не свобода».