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    У світі

    Ердоган звинуватив учасниць феміністичного маршу у неповазі до ісламу

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    <p>Кілька тисяч жінок вийшли у п'ятницю ввечері вийшли на феміністичний марш з нагоди Міжнародного жіночого дня</p> - Ердоган звинуватив учасниць феміністичного маршу у неповазі до ісламу

    Кілька тисяч жінок вийшли у п'ятницю ввечері вийшли на феміністичний марш з нагоди Міжнародного жіночого дня

    Фото: АР

    Ердоган звинуватив жіночий марш у неповазі до ісламу, бо вони ігнорували заклик до молитви

    Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган звинуватив учасниць жіночого маршу, який 8 березня розігнала поліція, у неповазі до ісламу.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у неділю звинуватив жіночий марш, що пройшов у центральній частині Стамбула у п'ятницю, у неповазі до ісламу, бо вони ігнорували заклик до молитви», - йдеться у повідомленні.

    Кілька тисяч жінок зібралися в центрі Стамбула у п'ятницю ввечері на марш, щоб відсвяткувати Міжнародний день прав жінок, але поліція застосувала для розгону сльозогінний газ.

    В ефірі телебачення в неділю Ердоган прокоментував відео, зроблене під час протесту, зазначивши, що жінки спричиняли галас у той час, як мечеть неподалік місця зібрання виголошувала заклик до молитви.

    Як повідомлялося, стамбульська поліція застосувала сльозогінний газ 8 березня під час акції протесту тисяч жінок, які вимагають більше прав і засуджують насильство.

    Нагадаємо, 8 березня у Харкові відбувся марш за права жінок під гаслом «Кухня і мода – це не свобода».

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