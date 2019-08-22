Європейська Бізнес Асоціація підтримала зміну підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу



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Запропоновані перетворення сприятимуть підвищенню прозорості й прогнозованості ринку природного газу для його учасників, заявили у Європейській Бізнес Асоціації

Європейська Бізнес Асоціація підтримала схвалений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проєкт постанови, яким передбачається зміна підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу та процедури встановлення тарифів операторів газорозподільної системи.

Експерти Асоціації переконані, що запропонований цим документом підхід має низку суттєвих переваг, а саме:

сприятиме уніфікації підходів у тарифоутворенні операторів газового ринку України;

є більш зрозумілим для представників галузі, оскільки на практиці механізм замовленої потужності вже реалізується на ринку природного газу для оператора газотранспортної системи;

зменшить фінансове навантаження на побутового споживача в опалювальний період;

забезпечить рівномірне надходження коштів Операторам ГРМ протягом року, а отже дозволить більш ефективно планувати свою діяльність та підтримувати газорозподільні системи в належному стані;

передбачає врахування зрозумілих, зокрема, для побутового споживача, даних щодо фактичного споживання природного газу протягом попередніх періодів;

дає змогу промисловим споживачам замовити величину потужності самостійно при цьому залишаючись відповідальними за її перевищення.

«З огляду на це, Асоціація висловлює підтримку проєкту Постанови і вважає, що запропоновані ним перетворення сприятимуть підвищенню прозорості й прогнозованості ринку природного газу для його учасників», - заявили у Європейській Бізнес Асоціації.